El feriado por el Día de la Independencia comenzó con un importante flujo vehicular hacia la Costa Atlántica. Según el relevamiento realizado por Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), entre las 7 y las 8 de este jueves circularon más de 1.500 vehículos en dirección a los principales destinos turísticos por las rutas que conectan con Mar del Plata.

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El mayor caudal se registró sobre la Autovía 2, en el peaje de Samborombón, donde pasaron 1.317 vehículos en sentido hacia la Costa, mientras que 109 lo hicieron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, a la altura del peaje de Maipú, uno de los accesos más utilizados para llegar a Mar del Plata, se contabilizaron 109 vehículos hacia la Costa y 90 en sentido contrario.

Por su parte, sobre la Ruta Provincial 11, en el peaje La Huella, se registró el paso de 211 vehículos rumbo a la Costa Atlántica, frente a 38 que viajaban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Los números muestran un claro predominio del tránsito hacia los destinos costeros durante la primera hora del feriado, en una jornada en la que se espera un incremento de visitantes por el fin de semana largo del 9 de Julio.

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Según AUBASA, el monitoreo del tránsito continuará durante toda la jornada para evaluar la evolución del movimiento vehicular en los principales corredores turísticos de la provincia de Buenos Aires.

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