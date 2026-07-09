El Servicio Meteorológico Nacional informó que Mar del Plata atravesará un Día de la Independencia con cielo mayormente nublado y condiciones meteorológicas estables a lo largo de toda la jornada.

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Durante la mañana, se prevé una temperatura mínima cercana a los 5 grados, con cielo cubierto y vientos del sudeste que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 12 grados, manteniéndose la nubosidad predominante y sin probabilidades de precipitaciones. El viento rotará al este, conservando una intensidad moderada.

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En horas de la noche, la temperatura descenderá hasta los 9 grados, con cielo nuevamente mayormente nublado y viento sostenido del sector este en rangos similares.

De este modo, el 9 de Julio se desarrollará sin lluvias en la ciudad, aunque con escasa presencia de sol y un ambiente típicamente invernal, condicionado por la persistencia de la nubosidad durante toda la jornada.

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