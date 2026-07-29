clima en Mar del Plata

Viento y neblina: así estará el tiempo este miércoles en Mar del Plata
Las condiciones cambiarán hacia el final de la semana, con ráfagas fuertes el jueves y tormentas previstas para el viernes.
Las condiciones cambiarán hacia el final de la semana, con ráfagas fuertes el jueves y tormentas previstas para el viernes.
La humedad se ubicará por encima del 90%.
El SMN prevé condiciones estables para este martes, aunque con visibilidad reducida durante la mañana por la presencia de neblina.
La semana comienza con bancos de niebla, cielo mayormente nublado y una máxima de 13°C.
La temperatura máxima será de 14° y la mínima, de 7°.
Según datos del SMN la temperatura mínima será de 9°.
El pronóstico no prevé lluvias para el cierre del fin de semana en la ciudad.
Las temperaturas se ubicarán entre los 4° de mínima y los 15° de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad se ubicó en 69%, mientras que la visibilidad alcanzó los 10 kilómetros.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 14°C
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes una jornada fresca y ventosa en Mar del Plata, con una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes un día gris y con malas condiciones en Mar del Plata. Se esperan precipitaciones durante gran parte de la jornada, fuertes ráfagas de viento y una temperatura que oscilará entre los 8 y los 12 grados.