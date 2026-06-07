Tras varios días marcados por la humedad y la inestabilidad, Mar del Plata tendrá este domingo condiciones más estables, aunque con cielo mayormente cubierto durante gran parte del día. No se esperan fenómenos significativos y las chances de lluvia se mantienen bajas.

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La mañana comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 9°C, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán desde el este con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que la humedad se ubicará en torno al 89% y la visibilidad se mantendrá en niveles considerados buenos.

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Para la tarde, el organismo nacional anticipa cielo nublado y una temperatura máxima de 13°C. Además, el viento rotará al sudeste y aumentará su intensidad, con ráfagas previstas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 8°C. Los vientos continuarán soplando desde el sudeste, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantiene baja durante toda la jornada, con valores cercanos al 10%.

Según el SMN, el sol saldrá a las 8.01 y se pondrá a las 17.38.