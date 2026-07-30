La Iniciativa Ciudadana para la Recuperación y Puesta en Valor de la Unidad Turística Chapadmalal intimó a las autoridades del Municipio de General Pueyrredon a presentar documentación oficial que respalde la continuidad del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Colonia Chapadmalal, luego de declaraciones públicas que aseguraban su funcionamiento.

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El planteo surge tras las manifestaciones de funcionarios municipales que indicaron que el servicio se encuentra garantizado, lo que motivó al espacio vecinal a requerir precisiones formales sobre el estado administrativo del establecimiento sanitario.

El proyecto técnico fue elaborado por Fernanda Cristina Chacón y registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA). La propuesta ingresó en la Jefatura de Gabinete de Ministros y posteriormente fue derivada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su análisis.

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En paralelo, la agrupación elevó pedidos de informes al Municipio, a la Secretaría de Salud y a Región Sanitaria VIII con el objetivo de constatar la existencia de resoluciones, convenios o decretos que garanticen la permanencia del CAPS dentro del predio.

Desde el colectivo ciudadano señalaron que la finalidad de estas acciones es obtener certidumbre institucional y jurídica sobre un servicio que consideran esencial para la población de la zona sur.

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Asimismo, recordaron que cualquier modificación en el uso o dominio de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal históricamente requiere de actos administrativos explícitos, por lo que insistieron en la necesidad de respuestas formales ante las presentaciones ya realizadas.

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