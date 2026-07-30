Según detalló el municipio a través de sus canales oficiales, se esperan lluvias y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 75 kilómetros por hora.

Ads

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población extremar las medidas de precaución.

⚠️ Alerta amarilla



Entre la mañana y la noche del viernes, General Pueyrredon estará bajo alerta amarilla por tormentas.



Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos… pic.twitter.com/QJhI3Ugww3 — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) July 30, 2026

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran evitar circular por la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar residuos fuera de los horarios establecidos para evitar obstrucciones en desagües.

Asimismo, recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al 107.

Ads

Ads