Alerta amarilla por tormentas: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo
La Municipalidad de General Pueyrredon informó que el distrito permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas durante el viernes, debido a la llegada de un sistema de inestabilidad que podría generar fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
Según detalló el municipio a través de sus canales oficiales, se esperan lluvias y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 75 kilómetros por hora.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población extremar las medidas de precaución.
Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran evitar circular por la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar residuos fuera de los horarios establecidos para evitar obstrucciones en desagües.
Asimismo, recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al 107.