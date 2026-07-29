Una denuncia penal fue radicada tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que registraron agresiones físicas y verbales a una residente del hogar para adultos mayores David, ubicado en Funes y Rivadavia, por parte de un trabajador del establecimiento, en un hecho ocurrido un lunes por la noche.

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El material audiovisual del sistema de monitoreo interno muestra al empleado -que se desempeñaría como enfermero- golpeando en el rostro a la mujer con una cuchara e introduciendo el alimento por la fuerza ante su resistencia.

Posteriormente, el agresor la tomó del brazo con violencia, la trasladó en silla de ruedas hasta una habitación y la acostó mediante sacudones y empujones, mientras le profería descalificaciones e insultos reiterados.

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De acuerdo a los registros, durante el episodio el trabajador dialogaba con otro integrante del personal sobre la dificultad para alimentar a la interna, sin que se evidenciara intervención alguna para detener la agresión.

Ante el hallazgo del material, la familia de la víctima y la dirección del establecimiento formalizaron la denuncia y pusieron a disposición de la Justicia todas las grabaciones.

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La Fiscalía interviniente abrió un expediente bajo la carátula de lesiones, aunque no se descarta una recalificación en función de la reiteración de los hechos y la situación de vulnerabilidad de la víctima, al tiempo que se evalúan responsabilidades institucionales y eventuales medidas administrativas sobre el funcionamiento del recinto.

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