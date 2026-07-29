Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) presentó el Programa de Gestión y Ejecución de Obras Públicas de Extensión de Redes de Agua y Cloacas (PROGERAC), un mecanismo que permite acelerar la ampliación de servicios mediante contratación directa entre frentistas y empresas privadas, anunciado en la Base Sur ubicada en (Mario Bravo 1400), con la participación de autoridades de la entidad y referentes vecinales.

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El programa establece que los vecinos podrán impulsar obras de extensión de redes respetando la factibilidad técnica y los estándares de la empresa, mediante la contratación de firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE.

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Entre los incentivos previstos, se destaca una bonificación de dos años en la facturación del servicio para quienes financien los trabajos, además de inspecciones técnicas gratuitas a cargo del personal de la empresa municipal.

El esquema operativo contempla proyectos de hasta 1000 metros de cañería y un plazo de ejecución máximo de 90 días corridos. Una vez finalizadas las obras, las extensiones serán incorporadas a la red pública sin costo para el Estado, quedando OSSE a cargo de la prestación y el mantenimiento del servicio.

Las solicitudes y el seguimiento de los trámites podrán realizarse a través del sitio web oficial habilitado por la empresa.

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