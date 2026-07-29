La Secretaría de Salud de la Municipalidad presentó la agenda de talleres y actividades gratuitas de prevención y promoción de la salud que se desarrollarán durante agosto en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios de Mar del Plata. La mayoría de los encuentros no requiere inscripción previa y el cronograma completo se encuentra disponible en el sitio oficial del municipio.

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En el CAPS Belgrano (Carmen de las Flores 1715) se realizará junto a la Fundación GAMA una charla sobre Alzheimer el miércoles 12 a las 11:00, orientada al impacto familiar y estrategias de cuidado. En ese mismo espacio se dictará un taller de tejido los viernes de 10:00 a 12:00 con materiales incluidos, y se llevarán a cabo testeos rápidos y confidenciales de VIH y sífilis los lunes de 10:00 a 12:00. Asimismo, en el CAPS Batán (Calle 145 y 132) funcionará el taller de diabetes a partir del primer miércoles del mes a las 14:30.

Por su parte, en la Casita Belisario Roldán (Rauch Bis 3135) comenzará el curso presencial de manipulación de alimentos el lunes 3 de 09:00 a 11:00 con entrega de carnet oficial (inscripciones al 223 373 8985), y se ofrecerá un espacio de acompañamiento para familiares de personas con consumos problemáticos los miércoles de 13:00 a 14:30.

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La grilla territorial incluye además actividades en distintos puntos de la ciudad: en el CAPS Alto Camet habrá capacitaciones sobre alimentación y desarrollo el lunes 3 a las 09:00, diabetes y autoestima el martes 4 a las 10:30, embarazo el lunes 10 a las 10:00 y huerta el martes 11 a las 10:30; en el CAPS Félix U. Camet (Calle 28 entre Fitz Roy y Olivia) se dictará un taller de hierbas medicinales el viernes 7 a las 10:30; en el CAPS Aeroparque (Pelayo 1780) se abordará la alimentación consciente los viernes 7 y 28 a las 10:00.

En Faro Norte (Sánchez de Bustamante 3460) habrá una jornada sobre nutrición y diabetes el jueves 20 a las 11:30; en el CAPS Nando Miconi de Parque Independencia se brindará un taller sobre nutrición y embarazo el miércoles 18 a las 10:00; y en la Unidad Gerontológica se desarrollará una actividad sobre celiaquía el jueves 19 a las 11:00.

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Finalmente, se realizarán caminatas saludables en el CAPS Newbery (Moreno 9375), los jueves a las 09:00, y actividades físicas para personas con hipertensión en Estación Camet los miércoles a las 11:00.

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