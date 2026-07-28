La Municipalidad puso en marcha un refuerzo en las tareas de desratización e inspección ambiental en la franja costera de Mar del Plata, con intervenciones en Playa Grande y la Escollera Norte, a través de su Departamento de Control de Plagas y Vectores, con el objetivo de preservar la higiene urbana y la salud pública en zonas de alta circulación.

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Desde la Dirección de Gestión Ambiental señalaron que las acciones se concentran en espacios de uso colectivo con importante tránsito de peatones y deportistas, donde se intensifican las tareas preventivas y de monitoreo.

En las últimas semanas, las cuadrillas municipales desplegaron operativos en la peatonal San Martín, la plaza Pesquero Narwal en Colinas de Peralta Ramos, las plazoletas José Martí y Virgen de la Paz, así como en el entorno del Torreón del Monje y el Paseo Dávila, mediante la colocación de cebos y controles ambientales.

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El cronograma continuará en los próximos días en Plaza Colón, Plaza del Milenio y el sector de Las Toscas, con la aplicación de productos certificados y bajo estrictos protocolos de seguridad ambiental.

Según datos oficiales, durante el primer semestre del año se llevaron adelante 360 procedimientos integrales de limpieza y control de roedores en espacios públicos e instituciones municipales.

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