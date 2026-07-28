Mar del Plata tendrá este martes 28 de julio una jornada mayormente nublada y fresca, con baja probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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La temperatura mínima será de 9 °C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 11 °C, por lo que se espera poca amplitud térmica durante el día.

La humedad rondará el 85% y el viento soplará desde el sudoeste a una velocidad estimada de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Aunque podrían registrarse algunas precipitaciones, no se prevén lluvias intensas.

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