Residentes de la zona norte de la ciudad convocaron a una reunión abierta para este martes 28 de julio a las 17 en la Plaza Revolución de Mayo, ubicada en la esquina de avenida Libertad y Uruguay, con el objetivo de analizar los reiterados hechos de inseguridad que afectan al barrio y elevar un reclamo conjunto a las autoridades.

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La convocatoria, impulsada por vecinos de Villa Primera , también está dirigida a vecinos de los barrios Sarmiento y Estación Norte, quienes atraviesan problemáticas similares.

"Venimos sufriendo una escalada importantísima de hechos de inseguridad y un crecimiento de la violencia. Queremos aportar una mirada conjunta y que las autoridades tengan en cuenta el diagnóstico que hacemos como vecinos para tomar las mejores decisiones y acompañarnos en esta situación que nos preocupa mucho", expresó Eduardo, vecino de Villa Primera. en diálogo con El Marplatense.

El encuentro se realizará junto a la Biblioteca Popular Villa Primera y busca generar un espacio de diálogo para elaborar propuestas y reclamar acciones concretas en materia de prevención y seguridad.

La invitación está abierta a los vecinos comprendidos entre las calles Maipú, Chacabuco, Ayacucho, Ituzaingó, Necochea, Balcarce, Uruguay, Chile, México, Perú, Tierra del Fuego, Teodoro Bronzini y avenida Libertad, aunque los organizadores remarcaron que cualquier residente de barrios cercanos puede sumarse al reclamo.

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