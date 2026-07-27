Vecinos de Chapadmalal presentaron una iniciativa para asegurar la continuidad del Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona dentro de la Unidad Turística.

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El proyecto propone que el establecimiento permanezca en el espacio ubicado entre los hoteles 4 y 5 y que sea reconocido como un servicio esencial para las comunidades de la zona sur del partido de General Pueyrredon.

Actualmente, el CAPS brinda atención de lunes a viernes, de 8 a 14, y los martes extiende su horario hasta las 18. Entre sus prestaciones se encuentran medicina general, pediatría, enfermería, vacunación, controles médicos, seguimiento de pacientes crónicos, atención obstétrica de bajo riesgo y entrega de medicamentos.

El centro recibe consultas de habitantes de Chapadmalal y de distintos barrios del corredor costero, como La Paloma, Playa Los Lobos, Santa Isabel, San Eduardo de Chapadmalal, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

La iniciativa contempla proteger el uso sanitario del espacio, realizar obras de accesibilidad, modernizar las instalaciones y adecuar los consultorios. También plantea ampliar progresivamente los horarios y las especialidades de acuerdo con el crecimiento de la población.

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Otro de los puntos propone fortalecer la atención de emergencias y evaluar la instalación de una base permanente dentro del complejo. Además, se sugieren acuerdos con instituciones educativas para desarrollar prácticas profesionales, capacitaciones e investigaciones relacionadas con las necesidades sanitarias de la comunidad.

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