El secretario general del Sindicato Unico de Peones de Taxi (SUPETAX), Donato Cirone, cuestionó la habilitación de plataformas digitales de transporte en Mar del Plata, al advertir sobre competencia desigual, caída de la actividad y la necesidad de establecer cupos, en el marco del debate municipal sobre su regulación.

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El dirigente gremial señaló en diálogo con Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, que las aplicaciones fueron autorizadas con exigencias menores que las del servicio tradicional y criticó los mecanismos de control. “Hace muy poco habilitaron a las plataformas digitales con requisitos mínimos, y el encargado de controlar que los cumplan es la misma empresa. Es como poner al zorro a cuidar el gallinero”, afirmó.

Además, agregó que “no les exigen modelo de auto específico, ni dos VTV al año, ni desinfección ni inspección anual como a nosotros”, y cuestionó que el control sobre licencias recaiga en firmas radicadas en el exterior.

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Al referirse a la convivencia entre ambos sistemas, Cirone sostuvo que el escenario actual configura “una guerra de pobres contra pobres” y remarcó que el problema radica en la falta de regulación. En ese sentido, planteó que “si las van a habilitar, debe haber un cupo”, al advertir que “no se puede regular solo; es como poner seis panaderías en una misma cuadra, nos terminamos fundiendo todos”. También alertó sobre posibles aumentos futuros: “Lo que hoy le sale barato al usuario, mañana -cuando los taxis y remises desaparezcan- se lo van a cobrar cuatro o cinco veces más caro”.

Sobre los choferes que utilizan aplicaciones, explicó que muchos recurren a esa modalidad por la crisis del sector. “El taxista o remisero que trabaja con aplicaciones lo hace porque se está muriendo de hambre”, señaló, aunque aclaró que “si el taxi está habilitado y usa la aplicación, no hay problema”, diferenciando de los vehículos particulares no registrados, donde “ni sabés quién te lleva”.

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En cuanto al parque automotor, el referente indicó que una parte significativa de las licencias no está operativa. Precisó que de las 2147 licencias de taxi, alrededor del 40% se encuentra inactiva, y cuestionó la falta de políticas para reactivar esas unidades. “En vez de precarizar con plataformas digitales, ¿por qué el Municipio no puso en funcionamiento esas licencias paradas dándoselas a gente sin trabajo para generar una salida laboral digna?”, planteó.

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Asimismo, explicó que la tarifa regulada del taxi contempla costos operativos y un ingreso acorde, mientras que las aplicaciones ofrecen valores más bajos al no asumir esas cargas. “Las aplicaciones cobran un 40% o 50% menos porque no ponen capital ni trabajo”, sostuvo, y advirtió que los conductores particulares podrían no sostener el mantenimiento de sus vehículos a largo plazo.

En relación con las propuestas de regulación, Cirone insistió en la necesidad de establecer límites a la cantidad de unidades por modalidad. Recordó que el sistema de remises se organizó con cupos definidos y consideró que el mismo criterio debería aplicarse a las plataformas. “Tiene que haber una decisión política que determine un número X de vehículos para cada modalidad”, afirmó.

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Finalmente, cuestionó el tratamiento del tema en el Concejo Deliberante y denunció irregularidades en el proceso. Según relató, “la polémica fue armada por el propio Gobierno municipal” y señaló que, tras un episodio de tensión en una sesión, el debate continuó sin presencia de trabajadores. “Armaron ese conflicto para argumentar que no tenían garantías de seguridad y así sesgar la discusión a puertas cerradas la semana siguiente, sin público ni presencia de los trabajadores, aprobando las cosas entre gallos y medianoche”, concluyó.