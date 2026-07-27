El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 27 de julio un comienzo de semana con lluvias en Mar del Plata. El pronóstico indica una jornada inestable, con probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, abundante nubosidad y un ambiente frío de principio a fin.

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La temperatura se ubicará entre los 6°C de mínima y los 9°C de máxima, mientras que el viento soplará desde el este y sudeste, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica aún más baja.

Si bien no se esperan tormentas de intensidad, las lluvias podrían registrarse de manera intermitente a lo largo del día, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán salir con paraguas y ropa de abrigo.

De esta manera, el inicio de la última semana de julio llegará con un escenario típicamente invernal en Mar del Plata, marcado por el regreso de las precipitaciones, cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 10 grados.

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