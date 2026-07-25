El secretario general del Sindicato Unico de Peones de Taxi (SUPETAX), Donato Cirone, aclaró la situación de las licencias profesionales para los trabajadores del sector, tras versiones sobre nuevos requisitos y altos costos, al señalar que no hay modificaciones vigentes para la categoría D1, según le confirmó el director de Licencias de Conducir, Fernando Barbaricca.

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En diálogo con Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata, explicó que se comunicó con el funcionario municipal para conocer el alcance de la medida y precisó que “para la categoría D1 -que es la que utilizamos taxistas, remiseros y autos rurales- no hay ningún tipo de modificación hasta el momento”.

El dirigente detalló que la exigencia de un curso psicofísico rige únicamente para quienes busquen ampliar el registro a viajes interjurisdiccionales fuera de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, relativizó su impacto al afirmar que “la realidad es que nosotros casi no hacemos viajes afuera; la actividad ha caído considerablemente” y consideró que “no habría que alarmarse demasiado”, además de calificar como “ilógico” que se afirme que los choferes no podrán ingresar al aeropuerto o al puerto local.

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Respecto de los costos, Cirone cuestionó la modalidad de las capacitaciones adicionales al sostener que el esquema “con fines recaudatorios” obliga a realizar el examen en una única sede. “¿Por qué en un solo lugar si un psicofísico te lo puede firmar cualquier médico con los estudios correspondientes y tal vez saldría mucho menos?”, planteó.

Asimismo, desmintió los montos que circularon en versiones no oficiales. Indicó que “se hablaba de unos $300.000, una cosa ilógica”, y aseguró que “el registro lo van a pagar lo que lo pagaron hasta ahora, tal vez con un pequeño aumento, pero nada que ver con tener que pagar $300.000 para poder trabajar”.

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Al ser consultado sobre una eventual prórroga de 60 días, reiteró que “no había ninguna normativa nueva para la categoría D1” que afecte la actividad en el ámbito local y concluyó que “si no tenemos viajes dentro de Mar del Plata, me parece ilógico ampliar la categoría por si surge un viaje” fuera de la provincia.

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