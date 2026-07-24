La investigación por la muerte del trabajador del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende" dio un primer resultado este jueves, luego de que la autopsia estableciera de manera preliminar que el hombre de 51 años falleció a raíz de un paro cardíaco.

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El profesional, que se desempeñaba como técnico en hemodinamia en el área de Hemoterapia, fue encontrado sin vida el miércoles por la noche en el sector del shock room del hospital. Al momento del hallazgo, el cuerpo estaba tendido boca arriba y presentaba una jeringa incrustada en el abdomen, además de dos puntas de ampollas en las inmediaciones.

Desde un primer momento, la investigación quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien dispuso actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. En la inspección inicial no se detectaron signos de violencia, por lo que se ordenaron distintas pericias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El examen forense confirmó preliminarmente que la muerte se produjo por un paro cardíaco. No obstante, ese resultado no determina cuál fue el factor que provocó el desenlace, por lo que la investigación continúa.

En ese contexto, la Justicia aguarda los resultados de los análisis toxicológicos y de otros estudios complementarios que permitirán establecer si existió la intervención de alguna sustancia y aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

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Hasta tanto concluyan todas las pericias, la causa permanece en plena etapa investigativa y las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis.

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