La CGT Regional Mar del Plata–Batán advirtió sobre el complejo panorama económico y social que atraviesa la ciudad y sostuvo que la combinación de mayor desempleo, precarización laboral, retracción del consumo y dificultades para la producción profundiza la crisis que afecta a miles de familias marplatenses.

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El pronunciamiento se conoció luego de la publicación de los datos del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026, que ubicaron la tasa de desocupación en Mar del Plata en el 9,3%, el registro más elevado para un primer trimestre desde 2021. Según las cifras oficiales, unas 111.000 personas presentan problemas de empleo sobre una población económicamente activa de 348.000 habitantes, lo que representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado.

Desde la central sindical señalaron que el problema va más allá de quienes no consiguen trabajo. Afirmaron que también se observa un fuerte deterioro de la calidad del empleo, con un crecimiento sostenido de la informalidad laboral que, según indicaron, ya supera el 44% de la fuerza de trabajo.

Además, advirtieron que la estacionalidad característica de Mar del Plata podría agravar aún más la situación durante los meses de invierno, período en el que históricamente disminuye la actividad económica. En ese contexto, remarcaron la baja ocupación turística registrada durante fines de semana largos y vacaciones de invierno, que en numerosos establecimientos hoteleros no habría superado el 25%.

Salarios, jubilaciones y consumo

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La CGT también puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, al considerar que esa situación repercute directamente sobre el comercio local.

Según expresaron, la caída del consumo continúa profundizándose y un relevamiento de cámaras empresariales indicó que durante mayo y junio las ventas registraron una baja interanual del 5,8%, un porcentaje que, de acuerdo con la entidad, duplica los índices nacionales.

En ese marco, alertaron sobre la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Aseguraron que numerosos comercios de distintos rubros cerraron sus puertas o enfrentan graves dificultades económicas y recordaron que las pymes representan cerca del 70% del empleo que se genera en el país.

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Industria y pesca, entre los sectores más golpeados

Otro de los ejes del documento estuvo centrado en el desempeño del aparato productivo. La CGT cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que la apertura de importaciones afectó especialmente a la industria textil local.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de la actividad pesquera, uno de los principales motores económicos de la ciudad. Según señalaron, el incremento de los costos operativos y del combustible, junto con la pérdida de competitividad, limita seriamente el desarrollo del sector.

La organización recordó que tanto la industria textil como el complejo pesquero fueron históricamente pilares de la economía marplatense y advirtió que el retroceso de la actividad portuaria, que representa alrededor del 30% del Producto Bruto Interno local, constituye una señal de alarma para toda la economía regional.

Finalmente, la CGT Regional Mar del Plata–Batán reclamó la implementación de políticas públicas destinadas a impulsar la producción, fortalecer el empleo registrado, recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y proteger la industria nacional. Desde la entidad consideraron que solo un modelo de desarrollo con mayor inclusión permitirá revertir la delicada situación económica y social que atraviesa Mar del Plata.