Más de 80 trabajadores y trabajadoras de la Clínica Mar del Plata mantienen una retención de tareas luego de no haber percibido el medio aguinaldo correspondiente. La medida comenzó el lunes 20 de julio, tras una audiencia de conciliación entre el Sindicato de Sanidad (ATSA) y la empresa que finalizó sin acuerdo.

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La secretaria general de ATSA Mar del Plata, Lina Guiorzzo, calificó la situación como "muy grave" y afirmó que el incumplimiento afecta un derecho básico de los empleados. "No estamos hablando de un reclamo menor, sino de salarios que ya fueron trabajados y que deben ser abonados en tiempo y forma", sostuvo.

Desde el gremio señalaron que participaron de la instancia de diálogo con la intención de alcanzar una solución, pero aseguraron que la empresa no presentó respuestas concretas. Ante ese escenario, respaldaron la decisión de los trabajadores de avanzar con la medida de fuerza.

"ATSA va a defender cada puesto de trabajo y cada derecho, porque detrás de cada salario hay familias que no pueden esperar", expresó Guiorzzo. Además, adelantó que el sindicato continuará acompañando a los empleados y adoptará las medidas necesarias hasta que la empresa regularice el pago del aguinaldo.



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