El Sindicato de la Carne denunció el incumplimiento de pagos salariales e indemnizatorios por parte de ARG-ITA, empresa a cargo del ex Frigorífico Sadowa, y advirtió sobre un agravamiento del conflicto laboral en los últimos meses.

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Según precisó la organización gremial, la firma adeuda el 50% del Salario Anual Complementario (aguinaldo) correspondiente a los trabajadores activos, así como el 50% de las indemnizaciones acordadas con el personal desvinculado.

Desde el sindicato señalaron que la política de despidos y reducción de personal se sostuvo de manera constante, impactando directamente en la estabilidad económica de numerosas familias. En ese contexto, también cuestionaron los anuncios empresariales vinculados a una eventual reactivación industrial del frigorífico, al sostener que no existen avances concretos en materia de inversiones ni en la puesta en funcionamiento de la planta.

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En cuanto a las acciones gremiales, la conducción indicó que actualmente existen limitaciones para implementar medidas de fuerza inmediatas. No obstante, confirmaron que convocarán a una asamblea general para evaluar un eventual endurecimiento del plan de lucha junto a trabajadores y exempleados.

“Exigimos a la empresa que deje de incumplir los compromisos asumidos, respete la palabra empeñada y garantice de manera inmediata el pago de lo adeudado. Los trabajadores no pueden seguir siendo rehenes de decisiones empresariales irresponsables”, expresaron desde el sindicato.

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Finalmente, adelantaron que avanzarán por vías administrativas y judiciales con el objetivo de resguardar los derechos laborales y reclamar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa.

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