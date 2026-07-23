El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves en Mar del Plata una jornada invernal, con neblina matinal, cielo mayormente nublado, temperaturas bajas y sin probabilidades de lluvia.

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Durante la mañana se registrará neblina con una temperatura cercana a los 4°. El viento soplará del sector norte con velocidades entre 23 y 31 km/h, lo que acentuará la sensación térmica.

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Hacia la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará la máxima prevista de 12°. El viento disminuirá su intensidad, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h, manteniéndose del norte.

Por la noche, las condiciones se sostendrán con nubosidad predominante y una temperatura estimada en 10°. El viento volverá a intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h desde el mismo cuadrante.

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