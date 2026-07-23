Invierno a pleno en Mar del Plata: la temperatura no superará los 12°
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable sin precipitaciones, con vientos del norte de hasta 31 km/h y cielo cubierto durante todo el día en la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves en Mar del Plata una jornada invernal, con neblina matinal, cielo mayormente nublado, temperaturas bajas y sin probabilidades de lluvia.
Durante la mañana se registrará neblina con una temperatura cercana a los 4°. El viento soplará del sector norte con velocidades entre 23 y 31 km/h, lo que acentuará la sensación térmica.
Hacia la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará la máxima prevista de 12°. El viento disminuirá su intensidad, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h, manteniéndose del norte.
Por la noche, las condiciones se sostendrán con nubosidad predominante y una temperatura estimada en 10°. El viento volverá a intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h desde el mismo cuadrante.