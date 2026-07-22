Organizaciones sociales llevan adelante este miércoles una jornada nacional de protesta en Mar del Plata para rechazar la baja del programa Volver al Trabajo, impulsada por el Gobierno nacional. La medida incluye un corte en la Ruta 2 y una movilización que por la tarde se trasladará hacia el centro de la ciudad.

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Alejandro Martínez, uno de los referentes de la protesta, explicó que la convocatoria reúne a ocho organizaciones locales y se replica en unos 80 puntos del país.

"Hay un conjunto de ocho organizaciones de la ciudad y en 80 puntos diferentes del país manifestando y rechazando el retiro del programa Volver al Trabajo, que involucra a cerca de un millón de personas de todo el país", señaló en diálogo con El Marplatense.

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Según indicó, el reclamo apunta a revertir la decisión judicial que volvió a habilitar el recorte del beneficio.

"Esperamos revertir este nuevo recorte del Gobierno de Milei. Hace dos o tres meses la Justicia había suspendido esta medida y ahora volvió a ponerla en vigencia. Estamos rechazando esa decisión judicial y vamos a permanecer acá hasta la tarde", afirmó.

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La primera manifestación comenzó durante la mañana en el puente de acceso a Mar del Plata sobre la Ruta 2. Por la tarde, la protesta continuará desde Luro e Independencia, donde organizaciones sociales, sindicatos y jubilados marcharán hacia el Palacio Municipal.

Los manifestantes sostienen que la eliminación del programa afectará a unos 900.000 beneficiarios en todo el país y advierten que la medida también tendrá un impacto económico en Mar del Plata por la disminución del dinero que dejará de circular en comercios y servicios locales.

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