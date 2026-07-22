El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles una jornada típicamente invernal en Mar del Plata, con temperaturas bajas, abundante nubosidad y aire frío persistente durante todo el día. No se prevén precipitaciones significativas en la región.

Ads

Durante la mañana, el ambiente se presentará frío, con registros cercanos a los 6° y cielo mayormente nublado. El viento soplará de forma moderada desde el sudeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, aportando humedad desde la costa y reforzando la sensación térmica.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, la temperatura mostrará un leve ascenso hasta alcanzar la máxima prevista de 9°. En ese tramo, el viento incrementará su intensidad -entre 13 y 22 km/h- y comenzará a rotar hacia el noreste, mientras persistirá la nubosidad sin probabilidad de lluvias.

Puede interesarte

Por la noche, las condiciones volverán a endurecerse con un descenso térmico marcado hasta los 4°. Los vientos se afirmarán desde el sector norte, manteniendo velocidades de hasta 22 km/h y configurando un cierre de jornada frío, en línea con la continuidad de las bajas temperaturas en el partido de General Pueyrredon.

Ads

Ads