El invierno más invierno que nunca: pronostican para hoy una máxima de 9°
El SMN prevé una jornada con mínima de 4°, cielo mayormente nublado y sin lluvias. El viento rotará del sudeste al norte, manteniendo condiciones frías durante todo el día.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles una jornada típicamente invernal en Mar del Plata, con temperaturas bajas, abundante nubosidad y aire frío persistente durante todo el día. No se prevén precipitaciones significativas en la región.
Durante la mañana, el ambiente se presentará frío, con registros cercanos a los 6° y cielo mayormente nublado. El viento soplará de forma moderada desde el sudeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, aportando humedad desde la costa y reforzando la sensación térmica.
Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, la temperatura mostrará un leve ascenso hasta alcanzar la máxima prevista de 9°. En ese tramo, el viento incrementará su intensidad -entre 13 y 22 km/h- y comenzará a rotar hacia el noreste, mientras persistirá la nubosidad sin probabilidad de lluvias.
Por la noche, las condiciones volverán a endurecerse con un descenso térmico marcado hasta los 4°. Los vientos se afirmarán desde el sector norte, manteniendo velocidades de hasta 22 km/h y configurando un cierre de jornada frío, en línea con la continuidad de las bajas temperaturas en el partido de General Pueyrredon.