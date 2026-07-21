El Programa Municipal de Cesación Tabáquica es una política pública impulsada por la Secretaría de Salud que busca reforzar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del tabaquismo en el sistema de salud municipal.

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La medida se enmarca en la continuidad del estudio internacional Respirar Bien Sudamérica, del que Mar del Plata forma parte junto con la provincia de La Rioja como únicas sedes argentinas.

El proyecto, que comenzó en 2025 y es coordinado por el Departamento de Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), reúne a instituciones de Argentina, Brasil, Perú y el Reino Unido con el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Actualmente, el estudio se encuentra en una etapa de análisis de la situación local, que incluye entrevistas con equipos de salud, grupos focales con pacientes y encuestas a profesionales y personas con EPOC. Los resultados permitirán evaluar la implementación de una guía clínica específica para el manejo de esta enfermedad en el ámbito municipal.

Como parte de la siguiente etapa, las acciones se desarrollarán en cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), donde se buscará mejorar la detección precoz, el seguimiento de los pacientes y la calidad de atención.

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Prevención y tratamiento del tabaquismo

El Programa Municipal de Cesación Tabáquica prevé la capacitación progresiva de los equipos de salud, la puesta en funcionamiento de consultorios especializados en distintos puntos del partido de General Pueyrredon, el acceso a tratamientos específicos y la incorporación de espirometrías y cooximetrías para favorecer el diagnóstico temprano de enfermedades respiratorias y acompañar a los pacientes durante el proceso para dejar de fumar.

En el marco de estas acciones, continúan desarrollándose por tercer año consecutivo los Talleres de Cesación Tabáquica, coordinados por el equipo de Neumonología del CEMA.

Los encuentros se realizan el primer lunes de cada mes, a las 11, en el SUM del CEMA (Pehuajó 250). La actividad es gratuita, abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

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Desde la Secretaría de Salud recordaron que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo modificables para desarrollar EPOC, accidente cerebrovascular (ACV), enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, por lo que recomendaron consultar en el CAPS más cercano ante síntomas respiratorios persistentes o si se desea iniciar un tratamiento para dejar de fumar.

En caso de ser necesario, los pacientes son derivados al servicio de Neumonología del CEMA para continuar con el diagnóstico y tratamiento especializado.