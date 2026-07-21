Emiliano "Dibu" Martínez sembró incertidumbre sobre su continuidad en la Selección argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales durante la madrugada de este martes, el arquero dejó entrever que podría poner fin a su etapa en el conjunto nacional.

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"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más", escribió el marplatense al comenzar su publicación. Sin embargo, el tono cambió rápidamente al reconocer el duro golpe que significó perder la final.

"La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", expresó.

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En el cierre del mensaje, el arquero les pidió disculpas a los hinchas y destacó su compromiso con el equipo: "Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

Durante la Copa del Mundo, Martínez recibió ocho goles en ocho partidos, aunque tuvo una actuación sobresaliente en la final disputada ante España. Con 11 atajadas, fue una de las grandes figuras del encuentro y evitó que la diferencia en el marcador fuera mayor.

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Desde su debut con la Selección mayor, el arquero disputó 67 partidos, con un balance de 51 victorias, 10 empates y apenas seis derrotas, además de convertirse en una pieza clave del ciclo más exitoso de la era Lionel Scaloni.

En ese período conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como uno de los máximos referentes de la historia reciente del seleccionado argentino.

Por el momento, Martínez no confirmó su retiro de la Selección, aunque sus declaraciones dejaron abierta una posibilidad que hasta ahora parecía impensada y que genera incertidumbre sobre el futuro del arquero marplatense bajo los tres palos de la "Albiceleste".

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