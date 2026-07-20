La FIFA inició un proceso para revisar lo ocurrido después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió 1 a 0 frente a España. El análisis podría terminar con sanciones para jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

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La Comisión Disciplinaria estudiará las imágenes del partido y los informes presentados por los árbitros. Uno de los principales episodios fue la pelea que se produjo durante los festejos españoles y que terminó con la expulsión de Leandro Paredes una vez finalizado el encuentro.

También se revisará una acción de Nahuel Molina, acusado de golpear a Rodri, y otra protagonizada por Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico argentino, quien habría agredido a Dani Olmo en medio de los cruces.

La investigación incluirá además el comportamiento de algunos futbolistas durante la entrega de premios. Las cámaras mostraron a varios jugadores argentinos de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo, una actitud que generó cuestionamientos desde el fútbol español.

Por ahora, la FIFA no informó cuáles podrían ser las medidas. La resolución se conocería en las próximas semanas, una vez que se revisen todos los documentos y registros audiovisuales de la final.

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