Leandro Paredes disputó los últimos tres encuentros de la Selección argentina en el Mundial 2026 con una fisura en una costilla. La información se conoció después de la derrota por 1 a 0 ante España en la final.

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El periodista Martín Arévalo contó que el jugador fue sometido a estudios y que hubo días en los que incluso le costaba respirar. El cuerpo técnico decidió mantener la situación en reserva para que los rivales no intentaran golpearlo en la zona afectada.

Paredes estuvo cerca de perderse algunos de los partidos anteriores y habría jugado aproximadamente al 70% de sus posibilidades por el dolor. Pese a la molestia, continuó a disposición de Lionel Scaloni y sumó minutos en la definición frente al conjunto español.

El volante había llegado a la competencia después de recuperarse de una lesión muscular sufrida mientras jugaba con Boca. Ahora deberá ser revisado por el cuerpo médico del club antes de volver a los entrenamientos.

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