El posteo de Rosario Central que generó polémica felicitó a la Selección, pero no a Messi
Una imagen publicada por el club rosarino en sus redes sociales tras la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo terminó generando una inesperada polémica entre los hinchas.
El club de Arroyito compartió una imagen para felicitar al plantel albiceleste por su desempeño en el torneo, acompañada del mensaje: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros".
Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido. En la ilustración aparecen varios futbolistas del seleccionado argentino, pero no figura Lionel Messi, capitán del equipo y el mejor jugador del mundo. La ausencia del rosarino, surgido de las inferiores de Newell's Old Boys, rápidamente llamó la atención de los usuarios.
La publicación no tardó en viralizarse y las reacciones fueron inmediatas. En las redes sociales, cientos de hinchas cuestionaron la decisión del club, interpretándola como un gesto vinculado a la histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's. Los comentarios incluyeron críticas, burlas e incluso insultos dirigidos a la institución.
Si bien Rosario Central no brindó explicaciones sobre la composición de la imagen ni respondió a la controversia, el posteo se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del fútbol argentino, reavivando el eterno clásico rosarino incluso en un contexto de reconocimiento a la Selección Nacional.