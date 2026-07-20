El club de Arroyito compartió una imagen para felicitar al plantel albiceleste por su desempeño en el torneo, acompañada del mensaje: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros".

Ads

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido. En la ilustración aparecen varios futbolistas del seleccionado argentino, pero no figura Lionel Messi, capitán del equipo y el mejor jugador del mundo. La ausencia del rosarino, surgido de las inferiores de Newell's Old Boys, rápidamente llamó la atención de los usuarios.

La publicación no tardó en viralizarse y las reacciones fueron inmediatas. En las redes sociales, cientos de hinchas cuestionaron la decisión del club, interpretándola como un gesto vinculado a la histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's. Los comentarios incluyeron críticas, burlas e incluso insultos dirigidos a la institución.

Si bien Rosario Central no brindó explicaciones sobre la composición de la imagen ni respondió a la controversia, el posteo se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del fútbol argentino, reavivando el eterno clásico rosarino incluso en un contexto de reconocimiento a la Selección Nacional.

🇦🇷👏 Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026

Ads

Ads