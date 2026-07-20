Nos duele a todos: Scaloni se quebró tras la final y dejó en duda su continuidad en la Selección Argentina
La derrota de la Selección Argentina en la final del mundo frente a España dejó una de las imágenes más impactantes del ciclo de Lionel Scaloni. El entrenador albiceleste no pudo contener las lágrimas durante la conferencia de prensa posterior al partido y, visiblemente emocionado, dejó abierta la posibilidad de que su etapa al frente del equipo esté llegando a su fin.
Scaloni comenzó agradeciendo el apoyo de los hinchas y remarcó el orgullo que siente por la reacción del pueblo argentino, incluso en la derrota.
"Me llena de orgullo que la gente, aún no ganando, salga a la calle. Al país le decimos que dimos todo. Yo sí que me acuerdo de los segundos".
Luego, al ser consultado sobre su futuro, el entrenador reconoció que necesita tiempo para tomar una decisión y confesó el enorme desgaste que implicó este proceso.
"Nunca pensé estar en este lugar maravilloso. Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer."
El DT explicó que cumplirá con el vínculo que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino, aunque evitó confirmar si continuará una vez finalizado el contrato.
“Con respecto a mí voy a hablar con el presidente. Cumpliré el contrato y después veo. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto.”
El momento más emotivo de la conferencia llegó cuando el entrenador habló del plantel que condujo durante casi ocho años. Allí no pudo contener la emoción y terminó llorando frente a los periodistas.