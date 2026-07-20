Scaloni comenzó agradeciendo el apoyo de los hinchas y remarcó el orgullo que siente por la reacción del pueblo argentino, incluso en la derrota.

Ads

"Me llena de orgullo que la gente, aún no ganando, salga a la calle. Al país le decimos que dimos todo. Yo sí que me acuerdo de los segundos".

Luego, al ser consultado sobre su futuro, el entrenador reconoció que necesita tiempo para tomar una decisión y confesó el enorme desgaste que implicó este proceso.

"Nunca pensé estar en este lugar maravilloso. Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer."

El DT explicó que cumplirá con el vínculo que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino, aunque evitó confirmar si continuará una vez finalizado el contrato.

“Con respecto a mí voy a hablar con el presidente. Cumpliré el contrato y después veo. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto.”

El momento más emotivo de la conferencia llegó cuando el entrenador habló del plantel que condujo durante casi ocho años. Allí no pudo contener la emoción y terminó llorando frente a los periodistas.

Ads

"ME DUELE EN EL ALMA, LO SIENTO" 🥺



Entre lágrimas, Scaloni cerró la conferencia de prensa post partido con reflexiones sobre el futuro de la selección argentina: "En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas". pic.twitter.com/BHYtVNG6oy — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Ads