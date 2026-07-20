Después horas de incertidumbre y sin tener algún tipo de declaración, el diez publicó un extenso texto acompañado por imágenes de la Copa del Mundo y dejó en claro que, más allá de la tristeza, el plantel volvió a escribir una página importante en la historia del fútbol argentino.

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"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo."

En otro tramo de su mensaje, el rosarino puso en valor lo conseguido por esta generación de futbolistas, que disputó dos finales mundialistas consecutivas.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo."

Además, Messi agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia y destacó la unión que generó nuevamente la Selección.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos."

Como gesto de deportividad, el capitán argentino también dedicó unas palabras al flamante campeón del mundo.

"También quiero felicitar a España por el campeonato."

La publicación generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de hinchas dejaron mensajes de apoyo para el capitán, agradeciéndole por el legado construido con la camiseta argentina y por haber llevado al seleccionado a disputar, una vez más, la definición de una Copa del Mundo.

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