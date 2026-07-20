Desde la institución canalla aseguraron que la fotografía utilizada no fue editada ni recortada con la intención de excluir al capitán argentino. Según explicaron, la imagen correspondía al partido de la fase de grupos ante Jordania, el único encuentro del Mundial en el que Giovani Lo Celso fue titular, motivo por el cual el club decidió centrar el posteo en el futbolista surgido de sus divisiones inferiores.

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"En la foto del posteo de 'Felicitaciones a la Selección', se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Se utilizó una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que jugó su único partido como titular en el Mundial", expresó la institución.

Además, Central remarcó que "en esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada" y sostuvo que el contenido fue publicado "con el derecho que le cabe, conforme lo establece el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión".

Acciones legales por las críticas

En el mismo comunicado, el club informó que iniciará acciones contra quienes, según consideran, agraviaron a la institución tras la publicación.

"Dicho esto, Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras", señalaron.

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Asimismo, cuestionaron la participación de funcionarios nacionales en la polémica.

"Entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupadas con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo", agregaron.

El mensaje para Messi

Por último, Rosario Central dejó en claro su reconocimiento hacia todo el plantel campeón y, especialmente, hacia Lionel Messi, luego de que la ausencia del rosarino en la imagen desatara múltiples críticas en redes sociales.

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"Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años", concluyó el comunicado.

La explicación llega después de que la publicación se viralizara y despertara un intenso debate entre hinchas y usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron la ausencia del máximo referente de la Selección Argentina en el mensaje de felicitación del club rosarino.

📝 COMUNICADO OFICIAL



Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de “Felicitaciones a la Selección”, se hizo centro en Giovani… pic.twitter.com/WbTEUIQNnD — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026