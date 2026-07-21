El Club Atlético River Plate de Mar del Plata celebró sus 100 años de vida institucional con una cena del centenario realizada en su sede social de avenida Juan B. Justo 5775, donde se reunieron socios, dirigentes, deportistas y autoridades locales.

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La apertura del acto estuvo encabezada por el presidente de la institución, Alejandro Yapuncic, quien brindó las palabras de bienvenida y destacó el recorrido histórico del club dentro del deporte marplatense. Durante la velada se entregaron distinciones especiales a atletas de disciplinas como fútbol, patín artístico, hockey, ciclismo y taekwondo.

En el plano institucional, la Liga Marplatense de Fútbol estuvo representada por Ricardo Charrier, Fernando Diéguez y Carlos Carrá, quienes hicieron entrega de una placa conmemorativa por el centenario de la entidad.

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También participaron presidentes de distintos clubes de la ciudad, entre ellos Juan Carlos Salas (Club Laguna), Daniel Lemmi (Club San José) y Alejandra Bonci (Club Talleres), quien otorgó un reconocimiento institucional en nombre de su institución.

Además, durante la ceremonia se entregó la declaración de interés del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

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