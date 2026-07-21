Desde este martes volverá a rodar la pelota en el segundo torneo más importante del continente, con varios equipos argentinos ilusionados con avanzar y pelear por el título, cuya final se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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El primer representante argentino en salir a la cancha será Tigre, que este martes visitará a Nacional de Uruguay desde las 19.00, en un duelo clave para comenzar con el pie derecho la serie.

El miércoles será el turno de Lanús, que recibirá en La Fortaleza al peruano Cienciano a las 21.30, con el objetivo de sacar una diferencia como local antes de la revancha.

Por su parte, Boca Juniors afrontará la Sudamericana con la obligación de ser protagonista luego de la frustración de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. El Xeneize, uno de los principales candidatos al título, recibirá este jueves 23 de julio a O'Higgins de Chile desde las 21.30 en La Bombonera. La clasificación se definirá la próxima semana en territorio chileno.

Programación de los playoffs

Martes 21 de julio

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Nacional (Uruguay) vs. Tigre – 19.00 (DSports)

Universidad Central (Venezuela) vs. Santos (Brasil) – 21.30 (ESPN)

Miércoles 22 de julio

Independiente Medellín (Colombia) vs. Vasco da Gama (Brasil) – 19.00 (DSports)

Lanús vs. Cienciano (Perú) – 21.30 (DSports)

Sporting Cristal (Perú) vs. Bragantino (Brasil) – 21.30 (ESPN)

Jueves 23 de julio

Bolívar (Bolivia) vs. Gremio (Brasil) – 19.00 (ESPN)

Boca Juniors vs. O'Higgins (Chile) – 21.30 (ESPN)

Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Caracas FC (Venezuela) – 21.30 (DSports)

Con el sueño de levantar el trofeo continental, los equipos argentinos vuelven a enfocarse en la Sudamericana, un torneo que promete cruces de alto voltaje y cuyo destino final será la definición del 21 de noviembre en Barranquilla.

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