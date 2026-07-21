El entrenador aseguró que necesita tomarse un tiempo para decidir su futuro, aunque todo indica que dirigirá sus últimos compromisos durante las próximas fechas FIFA.

Ads

En total, la Albiceleste podría disputar hasta seis partidos oficiales y amistosos antes de finalizar el 2026.

Una ventana extraordinaria con hasta cuatro partidos

La FIFA habilitó una ventana internacional excepcional entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en la que cada selección tendrá la posibilidad de disputar hasta cuatro encuentros.

Por el momento, Argentina no tiene rivales ni sedes confirmadas, aunque la Asociación del Fútbol Argentino trabaja en la organización de esos compromisos, que podrían servir como despedida de Scaloni al frente del seleccionado.

Dos encuentros más en noviembre

La última actividad del año llegará durante la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre, período en el que la Selección podrá disputar otros dos partidos internacionales.

Ads

De concretarse esos encuentros, Scaloni cerraría su ciclo con un total de seis presentaciones más antes del vencimiento de su contrato en diciembre.

¿Habrá Finalissima?

En paralelo, el Gobierno de Qatar impulsa la posibilidad de organizar la Finalissima, el duelo entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, que había quedado postergado desde marzo.

Sin embargo, el principal obstáculo es el calendario de España, que tiene comprometidas sus fechas internacionales con la disputa de la UEFA Nations League, por lo que, al menos por ahora, resulta muy difícil encontrar una fecha disponible para disputar ese encuentro.

Ads

Mientras tanto, la Selección Argentina transita el inicio de una nueva etapa, con la incertidumbre sobre quién será el próximo entrenador y con la posibilidad de que los últimos partidos del año marquen el final de uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino bajo la conducción de Lionel Scaloni.