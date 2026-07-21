El Club River de Mar del Plata conmemoró sus 100 años con homenajes y reconocimientos
Hubo homenajes a deportistas, reconocimientos institucionales y la participación de dirigentes deportivos y autoridades políticas de la ciudad.
Hubo homenajes a deportistas, reconocimientos institucionales y la participación de dirigentes deportivos y autoridades políticas de la ciudad.
El domingo 7 de abril, desde las 9 de la mañana, se realizará la Copa "River Plate MDP" celebrando los 36 años de la actividad en la institución que preside Alejandro Yapuncic, impulsor de este arte marcial.
El arquero marplatense, hablo con Marca Deportiva luego de ser el héroe en el enfrentamiento entre Temperley y River.
Este sábado se jugarán los cuatro partidos que definirán los semifinalistas del Torneo Apertura "Juan Quesada" con definiciones por penales, en caso de empate en tiempo reglamentario.
El presidente de River de Mar del Plata participó de la Comisión de Deporte y planteó la importancia del entramado social y deportivo de las instituciones barriales.
El "millonario" perdió 2-0 ante los de Milán y quedaron eliminados en el Grupo E donde clasificaron los de Lautaro Martínez y Monterrey que goleó a Urawa Red Diamonds.
Bad Bunny confirmó su regreso a Argentina con un show en el Estadio de River el 13 de febrero de 2026
Según informó la AFA el partido adeudado del 2023, entre River y Talleres se disputará en La Nueva Olla de Asunción.
Según el último ranking publicado por la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), el "millonario" es el mejor argentino por una buena diferencia.
La Universidad Nacional de Mar del Plata firmó un importante convenio con el club "millonario" de nuestra ciudad.
El "Millonario" sigue haciendo ruido dentro del mercado de pases y anunció el desembarco de otro campeón del mundo en Qatar 2022.
Este miércoles llegarán a Mar del Plata los campeones del mundo de Taekwondo Martín Triviño y Tomás Maimone luego de los títulos ganados en Amsterdam, Países Bajos. Tendrán una recepción en el Club River desde las 19.