Mar del Plata es una cuna inagotable de talentos del deporte nacional, pero aún más en el fútbol. Podemos viajar en el tiempo y enumerar a Jorge Gáspari, Germán Burgos, Juan Esnáider y Alejandro Giuntini, o a Matías Soulé, Martínez Quarta, Emiliano Buendía y Emiliano “Dibu" Martínez de la actualidad.

Pedro González, un histórico ex jugador de River Plate, pieza clave de la delantera campeona de 1975 (González-Morete y Más) hace ya varios años que trabaja en el área de captación de juveniles del cuadro de Núñez y como es costumbre, a lo largo de esta semana estuará en Mar del Plata para disfrutar del semillero del fútbol local y ponerle el ojo .

En esta ocasión, habló con El Marplatense y contó: “Mar del Plata tiene diez meses de campeonato y los valores están en esta ciudad. Hace catorce años que hago captación en River, llevamos mucho valores que se vendieron y el entusiasmo nuestro, cuando un jugador queda en el club, es como si me regalaran un coche. Seguramente el sueño de ese chico de divisiones inferiores se pueda hacer realidad y al que no, debe seguir trabajando y no bajar los brazos. En la vida del futbolista es todo tan sorpresivo que sabés donde empezás pero no dónde terminás".

En este marco, acotó que su trabajo es “encaminar al chico y llevarlo a un lugar profesional con nutricionista, psicólogo, profesores y traumatólogos”, en el que "no le hace falta nada para el crecimiento y tranquilamente puede llegar a Primera”.

Para alcanzar la meta de cualquier joven de inferiores, González contó que les inculca “la disciplina total del entrenamiento”, lo que dio resultado debido a que desde afuera “vienen a buscar chicos de 16 o 17 años, una locura”. Si bien lo cuestionó, entendió que de ser así, “deben estar preparados”.

En tanto, por el caso de Lucas Martínez Quarta -a los 16 pasó de Kimberley a River-, señaló que el marplatense era “un disciplinado y profesional que entendió cómo era el trabajo”. Y asimismo, remarcó que previo a su llegada al “Millonario” ya se encontraba en una escuela como Kimberley, “que trabaja muy bien" y donde "buscamos jugadores porque ahí hay buenos valores”.

Captación y nuevos tipos de pruebas

En otro punto, acerca del cambio de método a la hora de captar futbolistas, el correntino expresó: “Normalente, hacés una prueba y viene el que no juega nunca y molesta al que juega bien. Por eso, queremos hacer partidos entre clubes para ver juveniles que intenten jugar, que es lo que quiero ver. No quiero que tiren la pelota para arriba y se la saquen de encima, si yo los vengo a ver es para saber si tienen gambeta corta o amague”.

En esa línea, recordó que en categorías inferiores se juega “a uno o dos toques”, aunque “no debemos olvidarnos que la gambeta es nuestra y los europeos vienen a buscar la gambeta corta”.

Caso Mastantuono: de Azul a la joya de River

El ex delantero fue quien llevó a Franco Mastantuono, quien se volvió el jugador más joven en convertir y asistir en un torneo organizado por Conmebol o UEFA, tras su asistencia a Borja en el encuentro frente a Deportivo Táchira. “Con Mariano Tedesco, que es quien me acompaña a todos lados, en la parte de Azul encontramos a varios jugadores que están creciendo y tienen posibilidad de llegar a Primera. Pero no es que yo tuve la suerte de encontrar a Mastantuono, sino que somos veinte que recorremos el país. Invertimos en la captación y con una venta ya pagamos todos los gastos que podemos ocasionar”, explicó.

¿Qué buscan en Mar del Plata?

En tanto, al ser consultado por qué posición buscan en la ciudad, destacó que a él le importa “que jueguen bien, pero no el puesto". Según González, se debe a que en el fútbol moderno el mediocampista puede desempeñarse “por izquierda o derecha, es mixto" y marcó la misma situación con “el nueve”, aunque subrayó que los centrales y el arquero son las únicas posiciones que se mantienen.