Alvarado volvió con triunfo: le ganó 2-0 a Juventud Antoniana en Salta
Con goles de Matías Mansilla y Santiago Gutiérrez, el equipo marplatense sumó tres puntos clave y se posicionó en los puestos de vanguardia del grupo.
Con goles de Matías Mansilla y Santiago Gutiérrez, el equipo marplatense sumó tres puntos clave y se posicionó en los puestos de vanguardia del grupo.
El capitán argentino destacó el impacto del gol de Cristian Romero para cambiar el partido, agradeció el apoyo de los hinchas en Estados Unidos y reconoció que la clasificación significó una enorme descarga emocional.
El técnico argentino se quebró ante la prensa internacional. Conmovido por la remontada, apenas pudo expresar su admiración por el plantel antes de retirarse sin brindar declaraciones formales.
El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0 en el segundo tiempo, pero reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para meterse entre los ocho mejores.
Porro completó la goleada en un partido dominado de principio a fin. Ahora espera por el ganador de Portugal y Croacia.
Goleó 3-0 con un doblete de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcola. Enfrentará a Paraguay el 4 de julio.
El conjunto europeo se impuso 2-1 con goles de Nusa y Haaland. Diallo había igualado para los africanos.
El seleccionado francés venció 4-1 a Noruega, ganó el Grupo I con puntaje ideal y espera rival en los octavos de final del Mundial 2026.
Se impuso 2-1 y se clasificó. Costa de Marfil también le ganó a Curazao y quedó segundo.
Igualaron 0-0 por la segunda fecha del Grupo L. El conjunto europeo dominó y generó situaciones, pero no logró superar a una defensa africana sólida y bien organizada.
La propuesta será este sábado 27 desde las 20 en Club TRI, con entrada libre, feria futbolera, música en vivo, videojuegos y transmisión en pantalla gigante del partido del Mundial 2026.
Francisco Francesch y Leandro Ramírez inventaron unos dispositivos, fabricados con impresión 3D, que son usados por Emiliano “Dibu” Martínez.