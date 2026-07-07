El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, protagonizó un momento de fuerte carga emocional ante la prensa internacional al quebrarse en llanto y verse imposibilitado de brindar declaraciones formales tras la victoria agónica por 3 a 2 frente a Egipto, en el marco de la Copa del Mundo 2026.

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El entrenador se mostró visiblemente conmovido en la zona de conferencias, afectado por la intensidad de un encuentro en el que el equipo logró revertir un resultado adverso gracias a un notable despliegue físico y temperamental.

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Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Scaloni alcanzó a expresar de manera breve su admiración por el plantel: “Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción”.

Minutos después, antes de retirarse sin responder preguntas, el técnico santafesino concluyó su escueto contacto con los medios con una frase que sintetizó el sentir de la delegación: “Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano”.

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