Lisandro Martínez: “No podíamos perder este partido”
El defensor destacó el carácter del equipo tras la victoria ante Inglaterra y pidió prudencia en los festejos. Argentina jugará la final del Mundial 2026 con la ilusión de defender el título.
El defensor destacó el carácter del equipo tras la victoria ante Inglaterra y pidió prudencia en los festejos. Argentina jugará la final del Mundial 2026 con la ilusión de defender el título.
El arquero marplatense tuvo "un problema físico" en la previa al duelo de Aston Villa contra Feyenoord en Países Bajos, por la segunda jornada del certamen europeo.
El elenco nacional jugará su primer encuentro de 2024 frente al combinado centroamericano, en Estados Unidos, con la ausencia de Lionel Messi en el once inicial que parará Lionel Scaloni.
La ganadora de la General Femenina Profesional del Desafío del Río Pinto, Carolina Pérez compartió consejos con el entrenador campeón del mundo.
El entrenador de la Selección Argentina se refirió al fallecido DT de Boca durante la conferencia de prensa previa al partido contra Venezuela.
Mientras la "Albiceleste" se prepara para los amistosos previos a la Copa América 2024 en Estados Unidos, el arquero le pone una cuota de su humor a los entrenamientos.
La Copa del Mundo, las Copas Américas y la Finalissima serán exhibidas en Mar del Plata el próximo 10 de noviembre con entrada gratuita.
Con gol de Julián Álvarez, el conjunto de Scaloni derrotó por la mínima a los dirigidos por Gareca y sigue más líder que nunca.
Con Lionel Messi, los argentinos se medirán con la Vinotinto en Estados Unidos como inicio de su preparación rumbo al Mundial 2026.
Su representante Martín Guastadisegno había deslizado la chance de una citación de Italia ante la falta de llamados desde la Selección Argentina y Scaloni habló sobre la posibilidad de convocarlo.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó encuadrado en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. El calendario que combina partidos nocturnos y vespertinos.
Emiliano Martínez tapó dos penales en la definición, tras el 1 a 1 en tiempo regular en los cuartos de final frente a Ecuador.