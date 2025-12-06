La Selección Argentina ya tiene confirmadas las fechas, horarios y sedes de sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026. Tras el sorteo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó encuadrado en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. Los encuentros se disputarán en Kansas City y Dallas, con horarios entre la tarde y la medianoche para el público argentino.

Ads

El debut será frente a Argelia el 16 de junio, a las 23:00 de Argentina. El segundo compromiso, considerado clave, será contra Austria el 22 de junio a las 15:00. Finalmente, la Selección cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania, el 27 de junio a la medianoche.

La vigente campeona del mundo afrontará así un calendario que combina partidos nocturnos y vespertinos, con horarios relativamente accesibles para la audiencia local. La expectativa se centra en el cruce con Austria, mientras que el debut contra Argelia marcará el inicio del camino argentino en Estados Unidos.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Puede interesarte

Ads