En la previa del encuentro ante Venezuela por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa donde remarcó el valor de la cita para el equipo y, en particular, para Lionel Messi. “Mañana va a ser un partido muy especial y emotivo. Es un placer tener a Messi y esperemos que la gente y él disfruten mucho del encuentro”, señaló el técnico campeón del mundo luego de que el propio 10 anunciara que será su último juego como local por Eliminatorias.

El DT también dejó en claro que el partido puede ser una oportunidad para ver en acción a nuevos futbolistas dentro del plantel: “Estamos en condiciones de poder darle rodaje a algunos chicos nuevos. El lunes entrenaron chicos de la Sub 20 con nosotros porque los queríamos ver. Es importante que se sientan cómodos porque forman parte del proceso”.

Sobre la situación de Emiliano “Dibu” Martínez luego de su pase trunco al Manchester United, Scaloni transmitió tranquilidad: “Emiliano está muy bien, es un chico positivo y que ya está pensando en la Selección”.

En relación al recorrido del equipo en esta Eliminatoria, el entrenador remarcó que, más allá de la posición de privilegio, no fue un camino sencillo: “Fueron unas Eliminatorias complicadas por más que los números digan que estamos primeros y cómodos”. Además, volvió a insistir en que las convocatorias no se limitan a la edad o el club de origen: “Si vemos que un jugador tiene condiciones, estamos abiertos a darle una oportunidad de cara al Mundial. No miramos ni su edad ni dónde juega, si puede sumar tendrá su chance”.

Por último, advirtió sobre el desafío que representa enfrentar a Venezuela: “El rival de mañana es muy difícil, está cerca de poder jugar un Mundial y eso para ellos sería histórico”.

