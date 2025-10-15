Lionel Scaloni fue tajante luego del amistoso de la Selección Argentina ante Puerto Rico al referirse a la situación del marplatense Matías Soulé, futbolista de la Roma que no fue citado a la última doble fecha FIFA.

Tras la queja del representante del delantero, quien aseguró que"merece una oportunidad"y dejó abierta la posibilidad de que se incline por representar a Italia, el técnico sostuvo: "Está en nuestra mira, como muchos otros jóvenes. Es uno de los jugadores que hemos estado siguiendo".

"Mati ha estado con nosotros y lo vemos con futuro en la Selección", agregó el entenador del combinado nacional al respecto.

Apenas un par de horas después, el propio Soulé dio una entrevista y aclaró su postura: "La Federación Italiana se me acercó dos veces, pero quiero jugar en Argentina", declaró en diálogo con Il Messaggero.

"Dije hace dos años que quería representar a Argentina y ese sigue siendo mi pensamiento. Trabajo para lograr la convocatoria de Scaloni", ratificó el surgido en Argentinos del Sud y Kimberley para dejar atrás cualquier especulación sobre el tema.

