Matías Soulé

Soulé y Buendía se destacan en Europa: ¿irán al Mundial?
Los marplatenses convirtieron el fin de semana, juegan en equipos top y son considerados por Scaloni. Las chances de ser parte de la renovación de la Argentina.
Los marplatenses convirtieron el fin de semana, juegan en equipos top y son considerados por Scaloni. Las chances de ser parte de la renovación de la Argentina.
El joven volante de 20 años se expresó por primera vez, luego de la eliminación del mundial ante Nigeria el pasado miércoles.
El jugador con pasado en Argentinos del Sud y Kimberley, fue citado por Lionel Scaloni para los partidos contra Uruguay y Brasil por la Eliminatoria Sudamericana. Es el cuarto marplatense en el ciclo con Emiliano Martínez, Lucas Martínez Quarta (ambos figuran en la nueva lista) y Emiliano Buendía qu