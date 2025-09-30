Otro marplatense citado a la Selección de Scaloni: Matías Soulé

El jugador con pasado en Argentinos del Sud y Kimberley, fue citado por Lionel Scaloni para los partidos contra Uruguay y Brasil por la Eliminatoria Sudamericana. Es el cuarto marplatense en el ciclo con Emiliano Martínez, Lucas Martínez Quarta (ambos figuran en la nueva lista) y Emiliano Buendía qu