En el último partido del año para los capitalinos, Matías Soulé confirmó su gran 2025 con un alza en su protagonismo durante la presente temporada. Marcó su quinto gol en el semestre y encaminó a la Roma en el 3-1 sobre el Genoa.

Con este resultado, el equipo del marplatense permanece en el cuarto puesto de la Serie A con 33 puntos, a tres unidades del Inter que marcha puntero y con un partido menos disputado. Es una campaña que de terminar así, colocaría a la Roma nuevamente en el torneo más prestigioso de Europa: la Champions League del 2026/2027.

Para eso falta, recién van 17 partidos del campeonato italiano, pero Soulé conduce al equipo a paso firme: además de sus tantos, tiene tres asistencias en la Serie A.

¿Se ganará un lugar en la Selección Argentina? Teniendo el Mundial tan cerca, parece un argumento en contra de su convocatoria. Scaloni eligió en los últimos años a Thiago Almada, Nico Paz y hasta Franco Mastantuono en lugar de Soulé. Incluso otro nacido en Mar del Plata, Emiliano Buendía, tuvo su chance en los últimos meses. No obstante, Matías Soulé es uno de los mejores futbolistas de la liga de Italia y por presente, quiere calzarse la Albiceleste.

