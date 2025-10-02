Los últimos minutos de Roma contra Lille por la segunda fecha de la Europa League parecen de comedia, a no ser que seas fanático de alguno de los dos clubes. Es que el equipo italiano estaba 1-0 abajo en el marcador, protagonizó una insólita escena tras patear tres veces un mismo penal y no logró convertirlo.

El árbitro belga Erik Lambrechts revisó en el VAR una supuesta mano en el área del conjunto francés al minuto 78 del encuentro y tras analizar las imágenes, constató que el defensor Aissa Mandi había realizado lo sospechado y cobró penal.

El delantero Artem Dovbyk se apropió la pelota y pateó a favor de la Roma. Debido a la suavidad del tiro, el arquero del Lille, Berke Ozer, atajó sin problemas. Eso parecía, hasta que Lambrechts frenó el festejo francés para anunciar que se repetiría el penal porque Ozer se había adelantado.

Entonces, el atacante pateó de nuevo y, de igual modo, lo hizo suave y a la derecha. Por segunda vez, fue atajado su disparo. Nuevamente el conjunto dirigido por Bruno Génésio festejó, sin atenerse a que el arquero se había adelantado, tal y como en la primera ocasión.

🤯🇮🇹 ES INCREÍBLE LO QUE ACABA DE PASAR:



1️⃣ Penal para Roma, va Dovbyk… ATAJA EL ARQUERO y se repite por adelantamiento.



2️⃣ Va Dovbyk otra vez, VUELVE A ATAJAR y VUELVEN A COBRAR QUE SE ADELANTÓ.



3️⃣ Va Soulé, VUELVE A ATAJAR ÖZER.



INSÓLITO. 😳pic.twitter.com/zpYtWahEw5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 2, 2025

Y en este punto aparece el marplatense Matías Soulé, quien por decisión del entrenador Gian Piero Gasperini fue el seleccionado para patear esta vez. Pero la tercera no resultó ser la vencida y, con una excelente -y válida- atajada del turco, Lille evitó el empate de la Roma.

El disparo del ex Argentinos del Sud y Kimberley fue hacia la izquierda, no tan esquinado y a media altura, lo que facilitó el trabajo del guardameta, evitando el empate de la “Loba”.

Pasados los 90 minutos totales, y con la fecha aún en juego, los franceses embolsaron 3 puntos y se posicionaron parcialmente segundos en la tabla de la Europa League con 6 unidades. Los italianos, por su parte, se encuentran en el puesto 15 con 3 puntos acumulados.