En principio, debemos sentirnos orgullosos como marplatenses. El fútbol de la ciudad ya no sorprende con su exportación y ratifica, año tras año, el buen trabajo de los clubes a nivel formativo. Dos grandes exponentes son Matías Soulé y Emiliano Buendía, que juegan en dos de las mejores ligas del mundo y el último fin de semana se destacaron convirtiendo para sus equipos.

El extremo que hizo inferiores en Argentinos del Sud y Kimberley, Matías Soulé, se ganó un lugar en el once inicial de la Roma, un gigante de Italia. Luego de una temporada donde alternaba titularidades, en la actual es pieza clave de los capitalinos: el domingo marcó su segundo gol en cinco fechas para que los suyos lideren la Serie A, junto a Milan y Nápoli.

Emiliano Buendía, por su parte, fue suplente en el equipo que tuvo a otro crédito local, el Dibu Martínez, desde el arranque. Aston Villa necesitaba liquidar el pleito contra el Fulham por la Premier League, el surgido en Cadetes de Mar del Plata saltó al campo y convirtió el gol que sentenció el 3-1 para Los Villanos. Primer gol en la actual Premier League, el torneo más competitivo del planeta.

Ambos marplatenses se ilusionan con el Mundial. Es complicado por el nivel de los delanteros con los que cuenta Scaloni, pero si no se da en el 2026 su proyección invita a soñar. Aunque, para la Copa del Mundo del año que viene, podrían emular lo hecho por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en Qatar: un buen rendimiento en sus clubes de Europa los metieron en la lista y terminaron siendo figuras de la Selección.

Soulé y Buendía tuvieron dos convocatorias para la Selección Mayor post Mundial 2022. Si jugamos con la consideración del DT, tiene dos centrodelanteros casi que confirmados, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Messi, si da el si, será capitán y un delantero más. Nico González parece tener su boleto y Mastantuono ser la nueva estrella. ¿Habrá lugar para uno de los dos atacantes marplatenses?

