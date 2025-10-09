La triste noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a los futbolistas de la Selección Argentina que están en Miami preparándose para el amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium. Se detuvo el entrenamiento que se estaba llevando a cabo en el predio de Inter Miami y hubo un sentido minuto de silencio. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a esa situación y al legado que deja "Miguelo".

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede, y con un tipo tan querido en el mundo del fútbol que ha dejado una huella y será imborrable... Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es un tipo, una persona", destacó el entrenador campeón del mundo al tomar contacto con la prensa.

Luego, mencionó el gesto que tuvo el seleccionado al recibir la triste noticia y agregó: "Muy triste. Mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos. A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocados porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio".

"Es una noticia que, después de eso, no hay nada más importante. Un fuerte abrazo a todos sus seres queridos y gracias por todo. Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol", cerró Scaloni.

Más declaraciones de Lionel Scaloni

Sobre Messi: "Hemos hablado con él como hemos hablado con todos. Todavía no hemos decidido el equipo. Lo haremos esta tarde en el último entrenamiento. Son partidos para probar y eso vamos a hacer, pero con él hablaremos y decidiremos hoy. Es evidente que me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival".

Sobre “Dibu” Martínez y Acuña: "Emiliano está en condiciones de jugar. Ha hecho trabajo diferenciado y ha entrenado con Martín (Tocalli) en algún momento. Está disponible. En el caso de Marcos, preferimos no arriesgarlo. Está haciendo un trabajo diferenciado completo, entrena al margen porque ha venido con un problema y no queremos arriesgarlo. Veremos para el segundo partido. No es un partido para arriesgar, así que en principio no va a jugar el primero".

La lista para el Mundial: "La lista no se va a definir hasta el final. Tenemos bastantes cupos ocupados, estamos pasados de la lista que teóricamente es de 26, pero eso es lo bueno. La idea de estos amistosos es que a los que les toque jugar demuestren que pueden estar. A un montón los conocemos, a otros tantos no y esperamos darlos minutos para que puedan demostrar".

Sobre el desempeño del seleccionado Sub 20: "Hemos visto a la Sub 20 y estamos contentos con el desempeño, más allá del resultado, porque vemos el desarrollo, cómo juegan estos chicos. Estamos contentos con todos los chicos y seguro que tendrán la posibilidad de jugar con la Mayor. Esperemos que sigan así".

Sobre Julián Álvarez y Ángel Di María: "Es un chico que es bastante regular en sus rendimientos, más allá de hacer o no hacer gol. Es un jugador de equipo, uno que todo entrenador quiere. No sorprende su inicio (en el Atlético de Madrid) y creo que todavía puede dar mucho más. Ángel está jerarquizando el fútbol. Su etapa de la Selección está cerrada, más allá de lo que yo quiera. Tenemos que dejarlo ahí. Estoy contento porque lo apreciamos mucho y merece lo que le está pasando".

Sobre Lautaro Rivero: "Está dando buenas sensaciones. Al jugar el viernes y tener dos entrenamientos completos, hemos podido entrenar algunas cosas defensivas y estamos contentos con él. Creemos que tiene una proyección muy buena, en River lo está haciendo bien y tendrá minutos esta doble fecha. La idea es que juegue y seguir viéndolo".

¿Jugará Messi el sábado para Inter Miami ante Atlanta United?: "Voy a hablar con él y después se verá. Son todas hipótesis".

Sobre Franco Mastantuono: "Su entrenador y su equipo lo está llevando muy bien. Le están dando muchos minutos y los está sabiendo aprovechar. Es un chico joven que hay que llevarlo de la manera que lo está llevando su club. Y nosotros lo mismo. Si creemos que tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas. Seguro alguno de los dos partidos juegue. O los dos. Estamos contentos con su proyección. No hay que olvidar la edad que tiene".