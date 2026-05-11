Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y dejó señales claras de renovación dentro del plantel que conquistó la Copa del Mundo en Qatar. Seis futbolistas campeones del mundo ya no aparecen en la consideración inicial del cuerpo técnico para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ads

Puede interesarte

Una de las ausencias más resonantes es la de Paulo Dybala. El delantero, recordado por convertir uno de los penales en la final ante Francia en Qatar 2022, quedó afuera de la nómina preliminar luego de una temporada marcada por lesiones y falta de continuidad. Su exclusión representa uno de los cortes más fuertes respecto al plantel campeón.

Ads

Tampoco figura Alejandro Gómez, quien había sido una pieza importante durante el Mundial de Qatar. El “Papu” ya llevaba tiempo sin ser convocado y finalmente quedó fuera del radar de Scaloni. A él se suma Ángel Correa, que nunca logró consolidarse como una fija dentro del ciclo pese a formar parte del grupo campeón del mundo.

Otro de los ausentes es Juan Foyth, afectado por una grave lesión que lo dejó fuera de gran parte de la temporada en el Villarreal CF. El defensor había sido una alternativa habitual para Scaloni en distintos momentos del proceso, pero los problemas físicos le impidieron competir por un lugar en la lista preliminar.

Ads

En paralelo, las ausencias de Franco Armani y Ángel Di María responden a una situación distinta: ambos ya se retiraron oficialmente de la Selección. Armani había dado un paso al costado tras el Mundial de Qatar, mientras que Di María cerró su histórica etapa con la camiseta albiceleste luego de conquistar la Copa América 2024.

Ahora, Scaloni deberá reducir la nómina de 55 a los 26 futbolistas definitivos que representarán a Argentina en el Mundial 2026. La lista final deberá presentarse antes del 30 de mayo y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, a pocos días del inicio de la competencia.