La Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido disputado, donde logró imponerse tras un trámite intenso y cambiante.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró la ventaja a los 28 minutos, cuando Lisandro Martínez recuperó en el círculo central y asistió con precisión a Lionel Messi, quien controló con jerarquía y definió ante Vozinha para el 1-0.

En el inicio del complemento, Cabo Verde reaccionó con decisión y alcanzó el empate mediante una buena acción colectiva que terminó con un remate cruzado de Deroy Duarte, igualando el marcador y modificando el desarrollo del juego.

Argentina insistió en busca de la ventaja, pero se encontró con la firme respuesta del arquero rival, lo que llevó el encuentro al tiempo suplementario tras el 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

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Ya en el alargue, la Albiceleste sacó provecho de la pelota parada: Lisandro Martínez capturó un rebote y marcó con un potente remate que se metió en el ángulo. Sin embargo, Sindy Lopes Cabral volvió a empatar con un gol de gran factura que dejó el marcador 2-2.

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Cuando el partido parecía encaminarse a una definición aún más ajustada, Cristian “Cuti” Romero apareció de cabeza tras un córner ejecutado por Messi y estableció el 3-2 definitivo para sellar la clasificación.

Con este resultado, Argentina avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto este martes a las 13:00, luego de que el conjunto africano eliminara a Australia en la tanda de penales.

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