Suiza se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Argelia en un partido que controló de principio a fin gracias a su solidez táctica y a la eficacia para aprovechar las oportunidades que generó.

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El equipo dirigido por Murat Yakin abrió el marcador a los 10 minutos con un tanto de Breel Embolo, luego de una gran jugada de Johan Manzambi. En el inicio del segundo tiempo, Dan Ndoye amplió la ventaja y sentenció el encuentro. Argelia intentó reaccionar, pero nunca encontró la forma de quebrar la defensa suiza.

Además de asegurar su clasificación a los octavos, el triunfo tuvo un valor histórico para Suiza, que volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo después de 88 años. Ahora enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana en busca de un lugar en los cuartos de final.

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